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Маск объявил о начале продаж автомобилей Tesla за биткоины

Автор: Игорь Литвиненко

Компания Tesla начала продажу своих автомобилей за биткоины. Пока такая возможность доступна лишь на территории США.

Об этом заявил глава компании Илон Маск в Twitter.

По его словам, за пределами Соединенных Штатов Америки такая опция станет возможной в течение текущего года.

"Вы теперь можете купить Tesla за биткоины. Tesla не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты", - написал Маск.

Новость дополняется…

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Новости Украины TeslaИлон Маскбиткоин
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