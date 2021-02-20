Ціна біткойна вперше перевищила 57 тисяч доларів

Вартість кріптовалюти биткойн знову оновила історичний максимум. Вона перевищила позначку в 57 тисяч доларів.

Биткойн різко прийшов в рух у другій половині грудня 2020 року. 16 грудня криптовалюта оновила історичний максимум у 20 тисяч доларів, який тримався з 2017 року. З того часу вона активно зростає.

Нагадаємо, в п'ятницю, 19 лютого, вартість біткойна досягла показника в 54 тисячі доларів. Тоді в ході торгової сесії біткойн виріс на 5,41%.

Також РБК-Україна писало, що завдяки подорожчанню ринкова капіталізація (вартість всіх біткойнів в обігу) наближається до 1 трлн доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта за тиждень подорожчала більш ніж на 8%, а з початку лютого - приблизно на 60%. Аналітики пов'язують таке зміцнення з цікавістю великих інвесторів, таких як Tesla.

Водночас Bank of America попереджає про те, що надм'яка грошово-кредитна політика призвела до появи бульбашок на фінансових ринках.