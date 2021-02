Ілон Маск вважає завищеними курс біткойна

До слова, 20 лютого вартість криптовалюти біткойн знову оновила історичний максимум. Вона перевищила позначку в 57 тисяч доларів.

"Гроші - це всього лише дані, які дозволяють нам уникнути незручностей бартеру. Ці дані, як і всі дані, схильні до затримок і помилок. Система буде розвиватися до того, що мінімізує і те, й інше. Тому я вважаю курс біткоїну й етера завищеними", - заявив Маск.

An email saying you have gold is not the same as having gold. You might as well have crypto.



Money is just data that allows us to avoid the inconvenience of barter.



That data, like all data, is subject to latency & error. The system will evolve to that which minimizes both.