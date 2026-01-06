Надя Дорофеева в модной шапке показала главный тренд зимы 2026
Известная украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала один из главных зимних трендов 2026 года - шапку-бини с отворотом. Простой, но стильный аксессуар стал ключевым элементом ее образа, в котором сочетаются комфорт и современная эстетика.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Какую шапку выбрала Дорофеева
Бини с отворотом уже несколько сезонов не покидает списки must-have зимнего гардероба благодаря своей универсальности и способности дополнить любой современный аутфит - от casual до спорт-шика.
Надя Дорофеева показала, что даже простой аксессуар может стать ключевым элементом образа, если его правильно сочетать с другими деталями.
На фото певица позирует в черной и коричневой вязаных шапках с фактурной вязкой.
Основные характеристики этой модели
- Четкий отворот: добавляет объема у лица и делает образ более текстурным, подчеркивая черты лица.
- Акцентные детали: на некоторых вариантах присутствует контрастная надпись красного цвета, которая перекликается с другими элементами "лука", создавая стильный акцент.
- Универсальные цвета: черный и коричневый легко комбинируются с любой верхней одеждой, от пуховиков до кожаных курток.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Стиль "байкер-шик"
Надя мастерски сочетает спортивную бини с элементами гранжа и спорт-шика.
- Кожаная куртка: объемная косуха с эффектом состаренной кожи и акцентными вставками создает контраст с простой вязаной шапкой, придавая образу динамики.
- Аксессуары: спортивные очки и мотоциклетные перчатки с красным принтом поддерживают цветовые акценты и добавляют стилю драйва.
- Детали: ремень с большой пряжкой в форме сердца и светлые брюки завершают контрастный и одновременно гармоничный "лук".
Дорофеева показала модный лук с шапкой (скриншот)
Почему шапка-бини - главный тренд зимы
Популярность бини обусловлена ее универсальностью. Певица демонстрирует несколько ключевых способов ношения:
- С пуховиком: идеальный вариант для активного отдыха или прогулок по заснеженному городу. Надя показывает, как бини легко вписывается в casual-зимний образ, добавляя ему современности и стиля.
- С шерстяным свитером: объемные свитера с высоким воротником в сочетании с бини создают многослойный уютный образ, который выглядит элегантно, но при этом не стесняет движений.
Дорофеева показала модную шапку бини (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шапка-бини - это базовый аксессуар, который позволяет экспериментировать с другими элементами гардероба, не перегружая "лук". Именно поэтому дизайнеры и fashion-блогеры называют ее must-have зимнего сезона 2026.
Кроме того, бини прекрасно сочетается с различными стилями одежды - от спортивного до классического. Это делает ее универсальной для различных ситуаций: от горнолыжного курорта до прогулок по городу или неформальных встреч с друзьями.
Надя Дорофеева еще раз подтвердила, что правильно подобранные аксессуары способны изменить любой образ, сделав его современным и стильным.
Надя Дорофеева задает тренды (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Вас также может заинтересовать
- Настя из "Холостяка" сделала кепку трендом сезона
- Цимбалару показала, как носить oversize пальто зимой
- Как выглядит самая модная обувь на зиму 2026.