Надя Дорофеева в модной шапке показала главный тренд зимы 2026

Вторник 06 января 2026 20:07
Надя Дорофеева в модной шапке показала главный тренд зимы 2026 Надя Дорофеева (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Известная украинская певица Надя Дорофеева продемонстрировала один из главных зимних трендов 2026 года - шапку-бини с отворотом. Простой, но стильный аксессуар стал ключевым элементом ее образа, в котором сочетаются комфорт и современная эстетика.

Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.

Какую шапку выбрала Дорофеева

Бини с отворотом уже несколько сезонов не покидает списки must-have зимнего гардероба благодаря своей универсальности и способности дополнить любой современный аутфит - от casual до спорт-шика.

Надя Дорофеева показала, что даже простой аксессуар может стать ключевым элементом образа, если его правильно сочетать с другими деталями.

На фото певица позирует в черной и коричневой вязаных шапках с фактурной вязкой.

Основные характеристики этой модели

  • Четкий отворот: добавляет объема у лица и делает образ более текстурным, подчеркивая черты лица.
  • Акцентные детали: на некоторых вариантах присутствует контрастная надпись красного цвета, которая перекликается с другими элементами "лука", создавая стильный акцент.
  • Универсальные цвета: черный и коричневый легко комбинируются с любой верхней одеждой, от пуховиков до кожаных курток.

Надя Дорофеева в модной шапке показала главный тренд зимы 2026Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стиль "байкер-шик"

Надя мастерски сочетает спортивную бини с элементами гранжа и спорт-шика.

  • Кожаная куртка: объемная косуха с эффектом состаренной кожи и акцентными вставками создает контраст с простой вязаной шапкой, придавая образу динамики.
  • Аксессуары: спортивные очки и мотоциклетные перчатки с красным принтом поддерживают цветовые акценты и добавляют стилю драйва.
  • Детали: ремень с большой пряжкой в форме сердца и светлые брюки завершают контрастный и одновременно гармоничный "лук".

Надя Дорофеева в модной шапке показала главный тренд зимы 2026Дорофеева показала модный лук с шапкой (скриншот)

Почему шапка-бини - главный тренд зимы

Популярность бини обусловлена ее универсальностью. Певица демонстрирует несколько ключевых способов ношения:

  • С пуховиком: идеальный вариант для активного отдыха или прогулок по заснеженному городу. Надя показывает, как бини легко вписывается в casual-зимний образ, добавляя ему современности и стиля.
  • С шерстяным свитером: объемные свитера с высоким воротником в сочетании с бини создают многослойный уютный образ, который выглядит элегантно, но при этом не стесняет движений.

Надя Дорофеева в модной шапке показала главный тренд зимы 2026Дорофеева показала модную шапку бини (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шапка-бини - это базовый аксессуар, который позволяет экспериментировать с другими элементами гардероба, не перегружая "лук". Именно поэтому дизайнеры и fashion-блогеры называют ее must-have зимнего сезона 2026.

Кроме того, бини прекрасно сочетается с различными стилями одежды - от спортивного до классического. Это делает ее универсальной для различных ситуаций: от горнолыжного курорта до прогулок по городу или неформальных встреч с друзьями.

Надя Дорофеева еще раз подтвердила, что правильно подобранные аксессуары способны изменить любой образ, сделав его современным и стильным.

Надя Дорофеева в модной шапке показала главный тренд зимы 2026Надя Дорофеева задает тренды (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

