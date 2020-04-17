Березень виявився рекордно теплим за весь час спостережень

Березень виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.

Повідомляється, що середньомісячна температура у березні перевищила норму на 3-7,4 градусів, на Закарпатті та в Карпатах - на 1,8-2,5 градусів.

"3-6 та 8-13 березня у більшості областей України були повторені та перевищені значення максимальної температури для цих днів за весь період спостережень. В ці періоди середня добова температура перевищувала норму на 7-16 градусів", - йдеться у повідомленні.

Загалом по території України мінімальна температура становила від 1 до 10 градусів морозу, максимальна - 18-25 градусів тепла. В Карпатах та на Прикарпатті місцями стовпчики термометра опускалися до 11-15 градусів морозу. Максимальні позначки температури у Карпатах та на узбережжі морів досягали 9-17 градусів тепла.

Також в обсерваторії відзначили недостатню кількість опадів на більшості території України.

"Випало 21-79%, у південних та Донецькій областях - місцями 6-18% від місячної норми, локально (крім півночі та південного сходу) близько норми; лише у Карпатському регіоні та Волинській області випало 1-1,8 місячної норми", - повідомили кліматологи.

Нагадаємо, напередодні зафіксували пилову бурю в кількох регіонах України. Причиною такого кліматичного явища називають сильний вітер та низький рівень грунтових вод через безсніжну зиму, а також відсутність достатньої кількості опадів для даної пори року.