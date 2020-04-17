Март оказался рекордно теплым за все время наблюдений

Март оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Сообщается, что среднемесячная температура в марте превысила норму на 3-7,4 градусов, на Закарпатье и в Карпатах - на 1,8-2,5 градусов.

"3-6 и 8-13 марта в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16 градусов", - говорится в сообщении.

В целом по территории Украины минимальная температура составляла от 1 до 10 градусов мороза, максимальная - 18-25 градусов тепла. В Карпатах и на Прикарпатье местами столбики термометра опускались до 11-15 градусов мороза. Максимальные отметки температуры в Карпатах и на побережье морей достигали 9-17 градусов тепла.

Также в обсерватории отметили недостаточное количество осадков на большинстве территории Украины.

"Выпало 21-79%, в южных и Донецкой областях - местами 6-18% от месячной нормы, локально (кроме севера и востока) около нормы; лишь в Карпатском регионе и Волынской области выпало 1-1,8 месячной нормы", - сообщили климатологи.

Напомним, накануне зафиксировали пылевую бурю в нескольких регионах Украины. Причиной такого климатического явления ученые называют сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы, а также отсутствие достаточного количества осадков для данной поры года.