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Марсохід NASA помітив сміття на Червоній планеті: як воно туди потрапило

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Неділя 19 червня 2022 18:57
Марсохід NASA помітив сміття на Червоній планеті: як воно туди потрапило Фото: марсохід NASA помітив сміття на Червоній планеті (twitter.com/NASAPersevere)
Автор: Сергій Пишкін

Марсохід NASA Perseverance, під час дослідження дна кратера Езеро, сфотографував сміття. Імовірно, це шматочок тканини, яку використовували для захисту апарату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Марсохід Perseverance почав дослідження ще у лютому 2021 року. Нещодавно апарат сфотографував шматок "сміття", яке застрягло між двох каменів. Виявилося, що цей шматок блискучого матеріалу - термоізоляційна тканина, яку використовували під час посадки марсохода.

"Цей блискучий шматок фольги є частиною термічної ковдри - матеріалу, який ми використовуємо для контролю температури апарату. Але це несподіванка: спусковий майданчик розбився приблизно за 2 км звідси. Тому незрозуміло, цей шматок приземлився сюди після, або його сюди заніс вітер?", - відзначають інженери NASA.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зонд NASA Parker Solar Probe під час третього польоту навколо Венери ще в липні 2020 року, зробив унікальну фотографію планети.

Також нещодавно космічний телескоп IXPE сфотографував залишки зірки після її вибуху, а Hubble зафіксував космічний "вир" у сузір'ї "Тукан".

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