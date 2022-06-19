Марсохід NASA помітив сміття на Червоній планеті: як воно туди потрапило
Марсохід NASA Perseverance, під час дослідження дна кратера Езеро, сфотографував сміття. Імовірно, це шматочок тканини, яку використовували для захисту апарату.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.
Марсохід Perseverance почав дослідження ще у лютому 2021 року. Нещодавно апарат сфотографував шматок "сміття", яке застрягло між двох каменів. Виявилося, що цей шматок блискучого матеріалу - термоізоляційна тканина, яку використовували під час посадки марсохода.
My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022
"Цей блискучий шматок фольги є частиною термічної ковдри - матеріалу, який ми використовуємо для контролю температури апарату. Але це несподіванка: спусковий майданчик розбився приблизно за 2 км звідси. Тому незрозуміло, цей шматок приземлився сюди після, або його сюди заніс вітер?", - відзначають інженери NASA.
That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що зонд NASA Parker Solar Probe під час третього польоту навколо Венери ще в липні 2020 року, зробив унікальну фотографію планети.
Також нещодавно космічний телескоп IXPE сфотографував залишки зірки після її вибуху, а Hubble зафіксував космічний "вир" у сузір'ї "Тукан".