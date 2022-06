Марсохід NASA помітив сміття на Червоній планеті: як воно туди потрапило

Марсохід Perseverance почав дослідження ще у лютому 2021 року. Нещодавно апарат сфотографував шматок "сміття", яке застрягло між двох каменів. Виявилося, що цей шматок блискучого матеріалу - термоізоляційна тканина, яку використовували під час посадки марсохода.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

"Цей блискучий шматок фольги є частиною термічної ковдри - матеріалу, який ми використовуємо для контролю температури апарату. Але це несподіванка: спусковий майданчик розбився приблизно за 2 км звідси. Тому незрозуміло, цей шматок приземлився сюди після, або його сюди заніс вітер?", - відзначають інженери NASA.

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8