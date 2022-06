Марсоход NASA заметил мусор на Красной планете: как он туда попал

Марсоход Perseverance начал исследование еще в феврале 2021 года. Недавно аппарат сфотографировал кусок мусора, который застрял между двух камней. Оказалось, что этот кусок блестящего материала - термоизоляционная ткань, которую использовали во время посадки марсохода.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

"Этот блестящий кусок фольги является частью термического одеяла - материала, который мы используем для контроля температуры аппарата. Но это неожиданность: спусковая площадка разбилась примерно в 2 км отсюда. Поэтому непонятно, этот кусок приземлился сюда после, или его сюда занес ветер?",- отмечают инженеры NASA.

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8