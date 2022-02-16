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Телескоп NASA сфотографував залишки зірки після її вибуху

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Середа 16 лютого 2022 15:18
Телескоп NASA сфотографував залишки зірки після її вибуху Фото: телескоп NASA сфотографував залишки зірки після її вибуху (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп IXPE, який належить NASA та італійському космічному агентству - зробив свій перший знімок. На фотографії можна побачити залишки зірки, яка вибухнула кілька століть тому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог NASA.

На фотографії зображена "Кассіопея А" - залишок зірки. Космічне тіло вибухнуло ще в 17-му столітті.

"Зображення "Кассіопеї А" через IXPE дуже добре, і ми з нетерпінням чекаємо аналізу даних поляриметрії, щоб дізнатися ще більше про цей надновий залишок", - зазначив астроном Паоло Соффітта з Національного інституту астрофізики в Римі.

Під час вибуху зірки - її ударні хвилі охопили навколишній газ, нагріли до високих температур і прискорили частинки променів, утворивши таким чином хмару, що світиться

Відзначається, що "Кассіопея А" вже вивчали раніше, втім, нова фотографія допоможе вченим подивитися на космічний об'єкт під іншим кутом.

Телескоп NASA сфотографував залишки зірки після її вибуху

Фото: телескоп NASA сфотографував залишки зірки після її вибуху (NASA)

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як Hubble сфотографував космічний " вир "у сузір'ї "Тукан".

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