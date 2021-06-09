Марсианский вертолет NASA совершил новый полет и прислал фото
Марсианский вертолет Ingenuity американского космического агентства NASA совершил седьмой полет на Красной планете. Это уже второй полет в рамках демонстрационного этапа миссии Ingenuity.
Об этом сообщило агентство NASA на странице в Twitter.
Вертолет Ingenuity за 62,8 секунды пролетел примерно 106 метров на юг до нового места посадки. Ingenuity также сделал новую черно-белую навигационную фотографию во время полета.
Фото: снимок прислан Ingenuity с Марса (twitter.com/NASAJPL)
Напомним, во время шестого полета Ingenuity на Марсе у вертолета возникли некоторые проблемы. Несмотря на сложности, вертолет Ingenuity все же выполнил поставленные перед ним задачи.
Добавим, на Марсе также находится китайский планетоход. Недавно Китай показал снимок, сделанный космическим зондом с орбиты Марса, на который попал китайский марсоход.
Кроме того, РБК-Украина писало, что NASA впервые за 30 лет отправит две новые миссии на Венеру.