Марс будет исследовать рой роботов: как они смогут ориентироваться без GPS

Немецкие ученые разрабатывают систему навигации, которая позволит автономным роям роботов исследовать Марс без спутникового позиционирования.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.
В отличие от Земли, у Марса нет сети навигационных спутников, по которым аппараты могли бы определять свое местонахождение. Это усложняет автономную работу машин на неровной местности и их координацию.
Команда под руководством профессора спутниковой связи и радарных систем Вюрцбургского университета Гвидо Дитля работает над решением этой проблемы.
Ученые планируют объединить сразу несколько источников данных:
Благодаря комбинации этих показателей роботы смогут самостоятельно вычислять свои координаты и направление движения. Разработку планируется внедрять постепенно и проверять во время полевых испытаний в условиях, приближенных к марсианским.
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Вторым направлением исследований является создание системы камер SkyCAM, над которой работает команда профессора космических технологий Хакана Каяла.
Она предназначена для автоматического обнаружения кратковременных явлений в небе, в том числе молний, облачных образований и метеоров. В настоящее время систему адаптируют для установки на марсоходе Janus.
Испытать SkyCAM планируют в ходе аналоговой миссии Австрийского космического форума AMADEE-27 в Португалии, которая состоится с 5 по 18 апреля 2027 года.
В ходе тестов ученые хотят развернуть 2 или 3 станции наблюдения:
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Трехлетний исследовательский проект VaMEx-ARES стартовал в октябре этого года. Работа является частью более широкой инициативы VaMEx, которая проходит с 2012 года и уже перешла в четвертую фазу развития.
Ее главная цель - исследование долины Маринера, гигантской системы каньонов на Марсе протяженностью примерно 3000 километров.
Для исследования этой местности планируют использовать группу роботов разных типов: летающих, шагающих и колесных. Работая вместе, они смогут обследовать сложный рельеф и изучить подземные пещеры, недоступные для обычных марсоходов.
Ученые подчеркивают: сейчас технологии не готовы к отправке на Марс - сначала их интегрируют в роботов и протестуют на Земле.