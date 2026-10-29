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Космос без контроля человека: как ИИ изменит правила исследования Вселенной

17:33 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Космос без контроля человека: как ИИ изменит правила исследования Вселенной ИИ готовится самостоятельно осваивать космос (изображение: РБК-Украина)
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В космосе ИИ может действовать без контроля человека - и это уже не вопрос удобства, а необходимость. Из-за огромных расстояний и задержек связи автономные системы становятся ключевыми для космических миссий, где ждать решения с Земли часто просто невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Полная автономия и три фундаментальных излома

В безэкипажных миссиях ИИ уже работает с высоким уровнем автономии, однако в будущем устройстве смогут самостоятельно готовить базы на Луне и Марсе до прибытия первых астронавтов.

Ученые выделяют три ключевых перелома традиционного подхода.

Какие именно?

Переход от инструмента к когнитивному партнеру: машина перестает быть просто безоговорочным исполнителем команд с Земли и становится полноценным коллегой, способным мыслить вместе с людьми или вместо них

Полная операционная автономия: устраняется потребность передавать каждый маневр через миллионы миль пустого пространства - системы на борту действуют в реальном времени без ожидания указаний.

Наука под руководством ИИ: системы переходят от выполнения чужих расчетов к формированию собственных гипотез, планированию экспериментов и поиску следов жизни.

Благодаря развитию понятного искусственного интеллекта (Explainable AI), объясняющего логику решений, уровень доверия к машинам растет. Это позволит передать им полное управление даже в наиболее ответственных сценариях.

Вызовы и перспективы

Ученые уверены, что совсем скоро ИИ будут привлекать для прогнозируемого обслуживания аппаратов, обеспечения автономной жизнедеятельности на других планетах и оказания медицинской помощи за пределами Земли.

В более отдаленном будущем ожидается использование роев роботов, координированных ИИ, и создание автономных межзвездных зондов.

Несмотря на масштабные перспективы, разработчики сталкиваются с существенными проблемами:

  • ограниченный объем данных для обучения систем в специфических космических условиях;
  • Требования абсолютной надежности оборудования и ПО;
  • Сложность понимания внутренних процессов ИИ по мере роста его мощности;
  • Этические и философские вопросы о роли человека в исследованиях, управляемых машинами.

Со всем тем, развитие автономных систем фундаментально изменяет концепцию космических экспедиций, превращая их из миссий, координируемых людьми, в проекты, спроектированные и реализованные исключительно ИИ.

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