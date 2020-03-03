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У Марокко зафіксований перший випадок зараження коронавірусом

Новини » В світі     03.03.2020 - 00:35
У Марокко зафіксований перший випадок зараження коронавірусом

Вірус в країну привіз марокканець, який постійно проживає в Італії

Міністерство охорони здоров'я Марокко оголосило про те, що в країні зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Могоссо World News.

Вірус в країну привіз марокканець, який постійно проживає в Італії.

Зараз він знаходиться в лікарні в Касабланці, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Стан здоров'я пацієнта не розглядають як "тривожний".

Деталей МОЗ Марокко не надав.

Нагадаємо, 2 березня ще 8 країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс, Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія і Португалія. Всього інфекція поширилася на 67 країн.

Крім того, захворювання коронавірусом COVID-19 підтвердили у співробітника іранського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що за добу за межами Китаю було зареєстровано майже у 9 разів більше випадків зараження, ніж в самому Китаї.

Також РБК-Україна повідомляло, що в світі вже більше 3000 людей померли від коронавирусної інфекції, більшість смертей - на материковому Китаї.

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