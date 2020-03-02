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Від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей

Новини » Суспільство     02.03.2020 - 04:25
Від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Китаї зафіксували 2912 летальні випадки

У світі вже понад 3000 осіб померли від коронавірусної інфекції Covid-19, більшість з них - в материковому Китаї. Про це повідомляє South China Morning Post.

Рубіж у три тисячі жертв був перевищений після 42 нових смертей в Китаї протягом неділі, в результаті чого число загиблих в Китаї досягло 2912 осіб.

Китайська національна комісія з охорони здоров'я також повідомила про 202 нових випадки зараження в понеділок, 2 березня, що є мінімальною кількістю щоденних нових випадків захворювання з 22 січня.

Комісія заявила, що 196 нових випадків були зафіксовані в провінції Хубей, епіцентрі спалаху, і всі, крім трьох, відбулися в столиці провінції - місті Ухань. Станом на неділю 44 462 пацієнта одужали від цієї хвороби.

У цілому число хворих коронавірусом в Китаї перевищило 80 тис. осіб.

Від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей

Нагадаємо, коронавірусна епідемія, що спалахнула в Китаї, поширилася на понад півсотні країн світу. Наприклад, в Італії вже зареєстрували понад 1,7 тисяч хворих.

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