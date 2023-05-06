ua ru
Сб, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне разграбили одно из предприятий в Энергодаре

Новина українською →
Украина, Суббота 06 мая 2023 20:09
Россияне разграбили одно из предприятий в Энергодаре Фото: оккупанты продолжают мародерствовать (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ продолжают мародерствовать на оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Российские оккупанты не перестают грабить граждан Украины и предприятия на временно захваченных территориях", - заявили в Генштабе.

По их данным, в Энергодаре, по состоянию на 5 мая, на территории предприятия "Электропивденмонтаж-10" не осталось ни одного легкового автомобиля. Кроме того, оккупанты похитили станковое оборудование и разграбили склад предприятия.

Напомним, мы сообщали, что в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная власть пыталась вывезти похищенную кукурузу, загружая ее на баржи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация окупанти Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой