Прикрываются "эвакуацией". Россияне усилили мародерство на оккупированном юге

Российские военные усиленно мародерят и обворовывают местных жителей на временно захваченных территориях в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр .

"С начала мая, особенно в дни, которые объявлены праздничными и выходными оккупантами, на временно оккупированных территориях в Запорожской и Херсонской областях, значительно возросло количество случаев мародерства и краж российскими военнослужащими", - написала Маляр.

По ее словам, россияне преимущественно воруют имущество и транспортные средства под предлогом якобы необходимости обеспечения "эвакуации" населения.

В частности, в населенных пунктах Токмак, Пологи, Каменка, Розовка, Михайловка, Молочанск, Энергодар, Черниговка на оккупированной территории в Запорожской области захватчики, прикрываясь так называемым обеспечением "эвакуационных мер", разворовывали материальные ценности местных предприятий и граждан.

В Энергодаре в ночь с территории частного предприятия "Электроюгмонтаж-10" угнали около 20 единиц автотранспорта и разграбили склад материального имущества.

Также ночью под предлогом "эвакуации" оккупационной администрации из Скадовска Херсонской области россияне поспешно увезли награбленную оргтехнику и другое имущество.

Маляр отметила, что, вероятно, прибывшее 7 мая в порт Бердянска очередное грузовое судно россияне используют для перемещения украденного имущества на территорию Крыма.

Напомним, в Генштабе сообщали, что россияне грузовиками вывозят награбленное имущество из Запорожской области.

Кроме того, оккупанты полностью разграбили одно из предприятий в Энергодаре.

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