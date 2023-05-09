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Оккупанты грузовиками вывозят награбленное имущество из Запорожской области, - Генштаб

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Вторник 09 мая 2023 07:58
Оккупанты грузовиками вывозят награбленное имущество из Запорожской области, - Генштаб Фото: россияне вывозят украденное у украинцев имущество грузовиками (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские военные продолжают грабить украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Российская оккупационная армия продолжает грабить украинцев, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что для вывоза украденного россияне используют грузовики местных коллаборантов и везут все в направлении Крыма.

Российские войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву.

Напомним, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.

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