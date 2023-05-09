Оккупанты грузовиками вывозят награбленное имущество из Запорожской области, - Генштаб
Российские военные продолжают грабить украинцев на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Российская оккупационная армия продолжает грабить украинцев, предприятия и государственные учреждения на временно захваченных территориях Запорожской области.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что для вывоза украденного россияне используют грузовики местных коллаборантов и везут все в направлении Крыма.
Российские войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Киеву.
Напомним, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка.
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