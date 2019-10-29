В СН пропонують змінити умови роботи на спрощеній системі

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Для підприємців 1 групи в сфері послуг пропонують ввести 0% податку

Нардепи від "Слуги народу" подали законопроект, який пропонує змінити умови роботи на спрощеній системі оподаткування. Про це у Facebook повідомила нардеп, заступник голови комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

За її словами, законопроектом про підвищення лімітів для підприємців пропонується встановити нові ліміти для ФОП 1, 2 і 3 групи, які будуть підвищені до 1 млн, 5 млн до 10 млн гривень відповідно. Крім того, пропонується ввести 0% податку для підприємців 1 групи, що надають побутові послуги.

Передбачається, що це дозволить більшій кількості підприємців скористатися спрощеною системою, а також вийти частині ФОП з тіні.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що на ринку навмисно поширюється неправдива інформація про ліквідацію знищенні фізичних осіб - підприємців (ФОП) у зв'язку з внесенням змін у законодавство.

Раніше також було опубліковано закони про касових апаратах для ФОП і про "кешбек". Зазначимо, обов'язковість РРО не стосуватиметься фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців (ФОП) з першої групи.