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Маркарова: легалізація грального бізнесу принесе до 9 млрд гривень

Новини » Політика    25.10.2019 - 18:35
Маркарова: легалізація грального бізнесу принесе до 9 млрд гривень
Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

У Мінфіні підрахували ефект легалізації грального бізнесу

Легалізація грального бізнесу принесе Україні до 9 млрд гривень. Про це в інтерв'ю lb.ua заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова.

За її словами, на сьогодні триває розрахування ефекта легалізації грального бізнесу та видобутку бурштину.

"По гральному бізнесу все залежить від того, яка фінальна модель буде прийнята. За нашими консервативними розрахунками, це 5-9 мільярдів гривень ресурсу, який може бути повноцінно мобілізовано, якщо все запрацює", - зазначила Маркарова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін вніс до Ради закон про легалізацію грального бізнесу. Законопроект пропонує врегулювати ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованою вартістю ліцензій залежно від виду азартної гри, обладнання та розташування грального закладу.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (58%) виступають проти повернення до України грального бізнесу. При цьому майже половина опитаних (48%) вважають, що в Україні повинні бути дозволені лотереї, чверть - ставки в букмекерських конторах (24%) і казино (23%).

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