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У Раді розповіли про ймовірність розгляду закону про гральний бізнес

Новини » Політика    28.10.2019 - 13:27
У Раді розповіли про ймовірність розгляду закону про гральний бізнес
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Разумкова, документ ще не готовий до розгляду у залі

У парламенті розповіли про ймовірність розгляду законопроекту уряду про гральний бізнес. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, документ ще не готовий до розгляду у залі. Однак Рада розгляне проект про адміністрування податків у четвер.

"Якщо ми говоримо про гральний бізнес, на цьому тижні його ніхто розглядати точно не буде. Він ще не готовий до цього. Законопроекти 1209 і 1210, якщо я не помиляюсь, вони будуть розглядатись у цей четвер", - заявив Разумков.

Так, 31 жовтня народні депутати мають розглянути проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві №1210, а також проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві №1209.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня на сайті Верховної ради з'явився текст урядового законопроекту №2285 про легалізацію грального бізнесу. Проектом пропонується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії в залежності від виду азартної гри, кількості ігрового обладнання і розташування грального закладу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс у Верховну раду України законопроект №2285 про легалізацію грального бізнесу 17 жовтня.

Підкреслимо, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що легалізація грального бізнесу принесе Україні до 9 млрд гривень.

Закон Кабміну щодо грального бізнесу ставить під загрозу іноземні інвестиції, - експерт Маркарова: легалізація грального бізнесу принесе до 9 млрд гривень
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