Над Мариуполем активизировалась российская авиация (видео)

Над Мариуполем с утра 13 марта активизировалась авиация российских оккупантов. Вражеские самолеты направлялись в сторону Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Небо Мариуполя с утра. Снова авиация в сторону Запорожья. Затем будут удивляться разминированию системами ПВО гиперзвуковых падающих кранов", - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Мариуполе в последнее время участились взрывы. В частности, вчера, 12 марта, в Мариупольском районе слышались звуки взрывов, после чего россияне подняли в небо авиацию.

Днем раньше в самом Мариуполе тоже слышали взрывы. Один из них прогремел в районе аэропорта, а другой - возле Агробазы.

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