ua ru
Вс, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты подняли в небо авиацию. В Мариупольском районе взрывы

Новина українською →
Мариуполь, Воскресенье 12 марта 2023 13:42
Оккупанты подняли в небо авиацию. В Мариупольском районе взрывы Фото: в Мариупольском районе сообщают о взрывах 12 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 12 марта, в Мариупольском районе біли слышны взрывы. Российские оккупанты подняли в небо авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Взрывы в Мариупольском районе в направлении с. Сартана. После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию", - рассказал он.

Как сообщалось, 11 марта во временно оккупированном Мариуполе прогремели два взрыва. Один из них в районе аэропорта, а другой - в районе Агробазы.

В этот же день в поселке Мангуш прилетело по месту размещения русских оккупантов. Пока известно об около 20 погибших.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь вибухи
NEWS
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
За сутки ВСУ уничтожили более 1000 россиян, в общем потери РФ приблизились к 160 тысячам
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации