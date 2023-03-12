Оккупанты подняли в небо авиацию. В Мариупольском районе взрывы

В воскресенье, 12 марта, в Мариупольском районе біли слышны взрывы. Российские оккупанты подняли в небо авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Взрывы в Мариупольском районе в направлении с. Сартана. После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию", - рассказал он.

Как сообщалось, 11 марта во временно оккупированном Мариуполе прогремели два взрыва. Один из них в районе аэропорта, а другой - в районе Агробазы.

В этот же день в поселке Мангуш прилетело по месту размещения русских оккупантов. Пока известно об около 20 погибших.