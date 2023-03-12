Оккупанты подняли в небо авиацию. В Мариупольском районе взрывы
Фото: в Мариупольском районе сообщают о взрывах 12 марта (GettyImages)
В воскресенье, 12 марта, в Мариупольском районе біли слышны взрывы. Российские оккупанты подняли в небо авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Взрывы в Мариупольском районе в направлении с. Сартана. После взрывов оккупанты подняли в небо авиацию", - рассказал он.
Как сообщалось, 11 марта во временно оккупированном Мариуполе прогремели два взрыва. Один из них в районе аэропорта, а другой - в районе Агробазы.
В этот же день в поселке Мангуш прилетело по месту размещения русских оккупантов. Пока известно об около 20 погибших.
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