В Мариуполе вспыхнул пожар в результате загадочного прилета

"Мариуполь. Странные чудеса. НеГром и сразу вдруг что-то загорелось. Под ливнем с градом. Воспламенилось. Оккупант говорит "не прилет", но ну вы поняли. Внезапный пожар под дождем от грома", - написал он.

Андрющенко сообщил, что весь Мариуполь наблюдает пожар на левобережье.

"Гром, ага. Гром. Ну-ну. Утром будем знать, что там небавовнило", - добавил он.

Фото: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (https://t.me/andriyshTime)

Впоследствии Андрющенко написал, что оккупанты сообщили о "пожаре камыша".

"Ничего лучше версии "горит камыш" не придумали. При том что в городе пожара ни камыша, ни реки, ни лужи с лягушкой. Даже фонтана нет", - сообщил он.

Также советник мэра опубликовал мониторинговую карту, на которой указаны приблизительные районы прилетов и отметил, что там расположены казармы.

Карта: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (https://t.me/andriyshTime)