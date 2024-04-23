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В Мариуполе вспыхнул пожар в результате загадочного прилета

Фото: в Мариуполе вспыхнул загадочный пожар (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в понедельник, 22 апреля, в левобережных районах Мариуполя вспыхнул масштабный пожар. Перед этим в городе был зафиксирован прилет по казармам захватчиков, однако россияне утверждают, что горит камыш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Странные чудеса. НеГром и сразу вдруг что-то загорелось. Под ливнем с градом. Воспламенилось. Оккупант говорит "не прилет", но ну вы поняли. Внезапный пожар под дождем от грома", - написал он.

Андрющенко сообщил, что весь Мариуполь наблюдает пожар на левобережье.

"Гром, ага. Гром. Ну-ну. Утром будем знать, что там небавовнило", - добавил он.

 

Фото: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (https://t.me/andriyshTime)

Впоследствии Андрющенко написал, что оккупанты сообщили о "пожаре камыша".

"Ничего лучше версии "горит камыш" не придумали. При том что в городе пожара ни камыша, ни реки, ни лужи с лягушкой. Даже фонтана нет", - сообщил он.

Также советник мэра опубликовал мониторинговую карту, на которой указаны приблизительные районы прилетов и отметил, что там расположены казармы.

Карта: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко (https://t.me/andriyshTime)

Ситуация в оккупированном Мариуполе

На днях Андрющенко сообщил, что в мае россияне начнут мобилизацию в Мариуполе. Оккупанты приказали до 15 апреля передать данные о предприятиях в городе.

19 апреля в Мариуполе прогремел ряд взрывов. Предварительно отработала ПВО россиян, но есть прилет по пункту управления захватчиков.

Партизаны зафиксировали увеличение количества российских военных в оккупированном Мариуполе.

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Мариуполь