Оккупанты в мае начнут мобилизацию в Мариуполе, - советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе в мае россияне начнут мобилизационные мероприятия. Данные о предприятиях в городе приказали передать до 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мобилизация в Мариуполе начинается в мае. 03.04.2024 военкомат Мариуполя и района (оккупационный) потребовал у оккупационной администрации все данные о предприятиях в Мариуполе для проведения мобилизационных мероприятий", - написал Андрющенко.

По его словам, информация должна быть предоставлена в военкомат до 15 апреля.

"В настоящее время все районные администрации панически собирают информацию", - добавил советник мэра.

Фото: t.me/andriyshTime