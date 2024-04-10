ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты в мае начнут мобилизацию в Мариуполе, - советник мэра

Мариуполь, Донецкая область, Среда 10 апреля 2024 19:26
UA EN RU
Оккупанты в мае начнут мобилизацию в Мариуполе, - советник мэра Фото: российский военный в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе в мае россияне начнут мобилизационные мероприятия. Данные о предприятиях в городе приказали передать до 15 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мобилизация в Мариуполе начинается в мае. 03.04.2024 военкомат Мариуполя и района (оккупационный) потребовал у оккупационной администрации все данные о предприятиях в Мариуполе для проведения мобилизационных мероприятий", - написал Андрющенко.

По его словам, информация должна быть предоставлена в военкомат до 15 апреля.

"В настоящее время все районные администрации панически собирают информацию", - добавил советник мэра.

Оккупанты в мае начнут мобилизацию в Мариуполе, - советник мэра

Фото: t.me/andriyshTime

"Мобилизация" в Мариуполе

Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин издал указ о призыве.

Согласно документу, разместившему местные ресурсы, до 1 апреля должны быть созданы призывные комиссии. Под призыв подпадают мужчины 1994-2006 годов рождения.

При этом местные администрации должны помочь военным комиссариатам и "взять под личный контроль выполнение задачи по призыву граждан".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине Мобилизация в России Оккупанты
NEWS
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы