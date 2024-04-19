В Мариуполе прогремели взрывы, поврежден пункт управления россиян

Во временно оккупированном Мариуполе прогремел ряд взрывов. Предварительно отработала ПВО россиян, но есть прилет по пункту управления захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Три взрыва над ММК им. Ильича. Чем в этот раз сбивало ПВО - устанавливаем. Предварительно по меньшей мере один пропущен по пункту управления россиян. Детали - позже", - говорится в сообщении.