В Мариуполе прогремели взрывы, поврежден пункт управления россиян
Во временно оккупированном Мариуполе прогремел ряд взрывов. Предварительно отработала ПВО россиян, но есть прилет по пункту управления захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Мариуполь. Три взрыва над ММК им. Ильича. Чем в этот раз сбивало ПВО - устанавливаем. Предварительно по меньшей мере один пропущен по пункту управления россиян. Детали - позже", - говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе
На днях партизаны зафиксировали увеличение количества российских военных в оккупированном Мариуполе.
Также в Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин. Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин издал указ о призыве.
Кроме того, в оккупированном городе фиксируют массовые случаи заболевания холерой.
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