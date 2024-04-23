У Маріуполі спалахнула пожежа внаслідок загадкового прильоту

Ввечері у понеділок, 22 квітня, у лівобережних районах Маріуполя спалахнула масштабна пожежа. Перед цим у місті стався приліт по казармах загарбників, однак росіяни стверджують, що палає камиш.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Петра Андрющенка.
"Маріуполь. Дивні дива. НеГрім та одразу раптом щось запало. Під зливою з градом. Запалало. Окупант каже "не приліт", але ну ви поняли. Раптова пожежа під дощем від грому", - написав він.
Андрющенко зазначив, що весь Маріуполь спостерігає пожежу на лівобережжі.
"Грім, ага. Грім. Ну-ну. Зранку будемо знати, що там небавовнило", - додав він.
Згодом Андрющенко написав, що окупанти повідомили про "пожежу камишу".
"Нічого кращо за версію "горит камиш" не вигадали. При тому що в місті пожежі ані очерету, ані річки, ані калюжи з жабою. Навіть фонтану нема", - повідомив він.
Також радник мера опублікував моніторингову мапу, на якій вказані приблизні райони прильоти і зазначив, що там розташовані казарми.
Мапа: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко (https://t.me/andriyshTime)
Днями Андрющенко повідомив, що у травні росіяни розпочнуть мобілізацію в Маріуполі. Окупанти наказали до 15 квітня передати дані про підприємства у місті.
19 квітня в Маріуполі пролунала низка вибухів. Попередньо відпрацювала ППО росіян, але є приліт по пункту керування загарбників.
Партизани зафіксували збільшення кількості російських військових в окупованому Маріуполі.
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