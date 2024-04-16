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В Мариуполе зафиксировали увеличение численности российских военных

Вторник 16 апреля 2024 20:12
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В Мариуполе зафиксировали увеличение численности российских военных Фото: в Мариуполе заметили увеличение количества российской армии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Партизаны зафиксировали увеличение числа российских военных в оккупированном Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"Наши агенты ведут наблюдение за военной техникой в городе. Сообщают, что в последние дни прибыло множество автобусов с военными номерами и людьми в форме", пишут партизаны.

По предварительным данным новая партия военных должна пополнить существующие оккупационные подразделения на линии фронта. Из-за значительных потерь в боях российские подразделения нуждаются в постоянном замещении человеческого ресурса.

Кроме этого партизаны выяснили, что 13 апреля от отравления погибли 3 оккупанта. Они размещались на территории одного из бывших промышленных объектов. Причины отравления оккупантов еще устанавливаются.

"Мобилизация" в Мариуполе

Напомним, ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин издал указ о призыве.

Согласно документу, разместившему местные ресурсы, до 1 апреля должны быть созданы призывные комиссии. Под призыв подпадают мужчины 1994-2006 годов рождения.

При этом местные администрации должны помочь военным комиссариатам и "взять под личный контроль выполнение задачи по призыву граждан".

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