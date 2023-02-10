ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты пытаются перебросить свои склады в более безопасные места, - Андрющенко

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 10 февраля 2023 20:54
Оккупанты пытаются перебросить свои склады в более безопасные места, - Андрющенко Фото: колонны оккупантов пытаются найти более безопасные места для своих складов (facebook.com/mod.mil)
Автор: Татьяна Зарембо

Сегодня в Маруполе оживилось движение колонн с техникой и живой силой врага, но в обратном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Как сообщает советник, военные колонны оккупантов сегодня двигаются в противоположном направлении - через город в Левобережье и Новоазовск.

"Группа Мариупольского сопротивления связывает это с обустройством новых складов хранения в более безопасном месте Мариуполя и района", - подчеркивает Андрющенко.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в Мариуполе оккупанты усилили контроль за выездом из города. Расположили снайперов рядом.

Напомним, мы писали, что в оккупированном Мариуполе усилилось движение российских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины окупанти Мариуполь
NEWS
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
Отбросив исторические разногласия. Как Польша стала опорой Украины в войне с РФ
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм