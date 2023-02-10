Оккупанты пытаются перебросить свои склады в более безопасные места, - Андрющенко
Сегодня в Маруполе оживилось движение колонн с техникой и живой силой врага, но в обратном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
Как сообщает советник, военные колонны оккупантов сегодня двигаются в противоположном направлении - через город в Левобережье и Новоазовск.
"Группа Мариупольского сопротивления связывает это с обустройством новых складов хранения в более безопасном месте Мариуполя и района", - подчеркивает Андрющенко.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что в Мариуполе оккупанты усилили контроль за выездом из города. Расположили снайперов рядом.
Напомним, мы писали, что в оккупированном Мариуполе усилилось движение российских захватчиков - поступает военная техника и живая сила.
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