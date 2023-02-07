В Мариуполе оккупанты устраивают конфликты между собой прежде всего на этнической почве

Основная причина, по которой возникают стрельба и разборки среди российских оккупантов, есть этнический вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подтвердил, что среди оккупантов довольно часто возникают не просто споры, а стрельба и драки.

"Однако алкоголь не является основной проблемой оккупационного корпуса. Основная причина разборок среди российских военных - это этническая", - подчеркнул Андрющенко.

При этом он отметил, что условные буряты таким образом выясняют отношения с условными кавказцами, те в свою очередь - с условными представителями европейской части России, а затем все вместе - с мобилизованными из псевдообразований "ЛНР" и "ДНР".

"Основной вопрос - кто из них больше патриот и россиянин", - подчеркивает советник.

И добавляет, что такие конфликты достаточно показательно доказывают, кто действительно расист и нацист.