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В Мариуполе оккупанты устраивают конфликты между собой прежде всего на этнической почве

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Мариуполь, Вторник 07 февраля 2023 18:56
В Мариуполе оккупанты устраивают конфликты между собой прежде всего на этнической почве Фото: конфликты в оккупационном корпусе Мариуполя все чаще случаются на этнической почве (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Основная причина, по которой возникают стрельба и разборки среди российских оккупантов, есть этнический вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подтвердил, что среди оккупантов довольно часто возникают не просто споры, а стрельба и драки.

"Однако алкоголь не является основной проблемой оккупационного корпуса. Основная причина разборок среди российских военных - это этническая", - подчеркнул Андрющенко.

При этом он отметил, что условные буряты таким образом выясняют отношения с условными кавказцами, те в свою очередь - с условными представителями европейской части России, а затем все вместе - с мобилизованными из псевдообразований "ЛНР" и "ДНР".

"Основной вопрос - кто из них больше патриот и россиянин", - подчеркивает советник.

И добавляет, что такие конфликты достаточно показательно доказывают, кто действительно расист и нацист.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Мариуполе массово проверяют телефоны у школьников - ищут "нацистскую" символику.

Как сообщалось ранее, оккупанты могут полностью отключить интернет в Мариуполе.

К тому же сегодня в Мариуполе прогремело пять мощных взрывов в районе порта, куда россияне завезли технику и ПВО.

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