В Мариуполе оккупанты устраивают конфликты между собой прежде всего на этнической почве
Основная причина, по которой возникают стрельба и разборки среди российских оккупантов, есть этнический вопрос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко в эфире телеканала FREEДОМ.
Он подтвердил, что среди оккупантов довольно часто возникают не просто споры, а стрельба и драки.
"Однако алкоголь не является основной проблемой оккупационного корпуса. Основная причина разборок среди российских военных - это этническая", - подчеркнул Андрющенко.
При этом он отметил, что условные буряты таким образом выясняют отношения с условными кавказцами, те в свою очередь - с условными представителями европейской части России, а затем все вместе - с мобилизованными из псевдообразований "ЛНР" и "ДНР".
"Основной вопрос - кто из них больше патриот и россиянин", - подчеркивает советник.
И добавляет, что такие конфликты достаточно показательно доказывают, кто действительно расист и нацист.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что в оккупированном Мариуполе массово проверяют телефоны у школьников - ищут "нацистскую" символику.
Как сообщалось ранее, оккупанты могут полностью отключить интернет в Мариуполе.
К тому же сегодня в Мариуполе прогремело пять мощных взрывов в районе порта, куда россияне завезли технику и ПВО.
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