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В Мариуполе раздался мощный взрыв

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Мариуполь, Четверг 30 марта 2023 15:36
В Мариуполе раздался мощный взрыв Фото: в Мариуполе сообщают о мощном взрыве 30 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 30 марта, в Мариуполе прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.

"Мощный взрыв в Мариуполе в районе 17 и 23 микрорайонов. Детали выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Позже стало известно, что в Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов. Им оказался "начальник" городского управления полиции Михаил Москвин, который отвечает за работу фильтрационных лагерей в оккупированном городе. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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