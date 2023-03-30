В Мариуполе раздался мощный взрыв
В четверг, 30 марта, в Мариуполе прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.
"Мощный взрыв в Мариуполе в районе 17 и 23 микрорайонов. Детали выясняются", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Позже стало известно, что в Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов. Им оказался "начальник" городского управления полиции Михаил Москвин, который отвечает за работу фильтрационных лагерей в оккупированном городе. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.
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