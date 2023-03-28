Взрывы в Мариуполе: в горсовете объяснили важность "цели" и показали видео
"Начальник" городского управления "полиции" Михаил Москвин, автомобиль которого взорвали 27 марта в Мариуполе, отвечает за работу фильтрационных лагерей в оккупированном городе. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский горсовет.
"Этот преступник ответственен за создание и функционирование фильтрационных наборов вокруг Мариуполя. По его указам тысячи мирных мариупольцев оказались за решеткой. Но наказание найдет каждого врага", - рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
По его словам, сейчас Москвин находится в больнице в тяжелом состоянии.
"Каким бы ни был прогноз врачей, но его судьба уже решена", - добавил мэр Мариуполя.
Как сообщалось, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы. Позже стало известно, что в Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов. Им оказался "начальник" городского управления полиции Михаил Москвин.
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