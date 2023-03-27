Утренние "хлопки" в Мариуполе: взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов

В понедельник, 27 марта, в Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет .

В Мариуполе в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов.

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности позже", - рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.