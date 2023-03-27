Утренние "хлопки" в Мариуполе: взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов
В понедельник, 27 марта, в Приморском районе Мариуполя взорвали автомобиль одного из командиров оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.
В Мариуполе в 8:07 утра в районе рынка Бахчиванджи (Приморский район, проспект Строителей) раздался взрыв. По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров оккупантов.
"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных. Подробности позже", - рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Как сообщалось, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы.
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