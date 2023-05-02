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В Мариуполе оккупанты перевозят комплекты с ракетами С-300 в сторону Запорожья

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Мариуполь, Вторник 02 мая 2023 21:29
В Мариуполе оккупанты перевозят комплекты с ракетами С-300 в сторону Запорожья Фото: в Мариуполе оккупанты перевозят комплекты с ракетами С-300 в сторону Запорожья (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В временно оккупированном Мариуполе заметили перемещение россиянами пяти тягачей с комплектами ракет. Их перевозили в сторону Запорожья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Периодически после подобного перемещения зарядов происходят обстрелы из систем С-300 населенных пунктов в Запорожье. Поэтому не пренебрегайте воздушными тревогами", - написал Андрющенко.

Фото: в Мариуполе оккупанты перевозят комплекты с ракетами С-300 в сторону Запорожья (t.me/andriyshTime)

Ранее сообщалось, что россияне опрокидывают советские танки через Мариуполь в сторону Мангуша и в направлении Бердянска.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе двое суток фиксировали реверсное движение техники российских войск. Среди которых танки, грузовики с личным составом и бронеавтомобили "Тигр".

Также мы писали, что оккупационные войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем , куда прибыло дополнительное количество мобилизованных.

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