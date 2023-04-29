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Танки, грузовики и "Тигры": в Мариуполе двое суток фиксируют движение техники оккупантов

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Мариуполь, Суббота 29 апреля 2023 11:17
Танки, грузовики и "Тигры": в Мариуполе двое суток фиксируют движение техники оккупантов Фото: в Мариуполе двое суток фиксируют движение техники оккупантов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе двое суток фиксируется движение техники российских войск. Среди которых танки, грузовики с личным составом и бронеавтомобили "Тигр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"За последние двое суток возобновлено реверсное движение из Мангушской части Мариупольского района через Мариуполь в направление Новоазовска", - написал Андрющенко.

По его словам, зафиксировано в целом:

  • до 20 грузовиков с живой силой и БК;
  • до 7 тягачей с гусеничной техникой, включая танки Т62.
  • в сторону Мангуша основное перемещение "Тигров" Росгвардии.

"Общая численность военного корпуса оккупантов остается без существенных изменений. Авиация сохраняет относительную активность, особенно утром. Однако меньшую, чем в предыдущие вторник-четверг", - добавляет Андрющенко.

Фото: в Мариуполе двое суток фиксируют движение техники оккупантов (t.me/andriyshTime)

Ранее сообщалось, что россияне перебрасывают советские танки через Мариуполь в сторону Мангуша и в направлении Бердянска.

Также мы писали, что российские оккупационные войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем, куда прибыло дополнительное количество мобилизованных.

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