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Россияне перекидывают танки через Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко

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Среда 19 апреля 2023 17:47
Россияне перекидывают танки через Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко Иллюстративное фото: россияне перекидывают танки через Мариуполь в направлении Бердянска (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные перекидывают советские танки Т-72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и дальше в направлении Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Он также сообщил, что оккупанты продолжают перемещать небольшое количество военных и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направлении Волновахи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне в Мариуполе готовятся возводить укрепления у "Азовстали".

Кроме того, Андрющенко показал на видео один из жилых массивов Мариуполя, где россияне уничтожили 29 многоэтажек.

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