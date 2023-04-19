Россияне перекидывают танки через Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко

Российские военные перекидывают советские танки Т-72 через центр Мариуполя в сторону Мангуша и дальше в направлении Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Он также сообщил, что оккупанты продолжают перемещать небольшое количество военных и легкой техники через Мариуполь в сторону Новоазовска и дальше на север в направлении Волновахи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне в Мариуполе готовятся возводить укрепления у "Азовстали".

Кроме того, Андрющенко показал на видео один из жилых массивов Мариуполя, где россияне уничтожили 29 многоэтажек.

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