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Под Мариуполем фиксируют активное движение российской боевой техники

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 08:25
Под Мариуполем фиксируют активное движение российской боевой техники Фото: российскую технику активно перемещают под Мариуполем (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские оккупационные войска активизировали перемещение боевой техники под Мариуполем. Прибыло дополнительное количество мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко Telegram.

"Оккупанты возобновили перемещение живой силы, БК, средств артиллерии и танков в сторону Мангуша. Более 20 грузовиков и 6 тягачей с тяжелой техникой в день", - написал он.

Кроме того, изменили тактику передвижения средств артиллерии. Теперь их не тянут за грузовиком на прицепе, а перевозят тентованными тягачами, добавил Андрющенко.

По его данным, в приазовскую часть Мариупольского района прибыла дополнительная численность мобилизованных оккупантов. Возобновлена ежедневная тренировка на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама.

Андрющенко также отметил высокую активность работы авиации.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что новые спутниковые снимки, которые показали Google Maps, могут изображать могилы оккупантов в городе.

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