Под Мариуполем фиксируют активное движение российской боевой техники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко Telegram .

"Оккупанты возобновили перемещение живой силы, БК, средств артиллерии и танков в сторону Мангуша. Более 20 грузовиков и 6 тягачей с тяжелой техникой в день", - написал он.

Кроме того, изменили тактику передвижения средств артиллерии. Теперь их не тянут за грузовиком на прицепе, а перевозят тентованными тягачами, добавил Андрющенко.

По его данным, в приазовскую часть Мариупольского района прибыла дополнительная численность мобилизованных оккупантов. Возобновлена ежедневная тренировка на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама.

Андрющенко также отметил высокую активность работы авиации.