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В Мариуполе зафиксировали новое перемещение необычной колонны оккупантов из-под Бердянска

Мариуполь, Четверг 04 апреля 2024 08:35
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В Мариуполе зафиксировали новое перемещение необычной колонны оккупантов из-под Бердянска Фото: в Мариуполе зафиксировали новое перемещение необычной колонны оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали очередное перемещение техники оккупантов. Захватчики стали использовать новый опознавательный знак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем перемещение двух "Ос" в составе военной колонны включительно с двумя пустыми тягачами. Также вновь фиксируем новую отметку. Используется как дополнительная, но заметная", - рассказал он.

По его словам, направление движения - с Бердянского направления на ММК Ильича.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом, в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

Недавно сообщалось, что оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. Они имеют новый "познавательный знак". Кроме того, российские захватчики перебрасывают из Авдеевки в Мариуполь сотни единиц сгоревшей техники для утилизации.

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