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РФ стянула под Мариуполь большое количество новых подразделений. В чем их особенность

Мариуполь, Вторник 20 февраля 2024 10:55
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РФ стянула под Мариуполь большое количество новых подразделений. В чем их особенность Фото: РФ стянула под Мариуполь большое количество новых подразделений (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты согнали под Мариуполь большое количество подразделений. У них есть новый "опознавательный знак".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мангушской части Мариупольского района фиксируем большое количество новых подразделений. По разным населенным пунктам", - рассказал он.

По словам чиновника, основное их отличие - новые маркировки, как на грузовиках, так и на малых бронированных автомобилях.

"Ромб - две V, по сути, и перевернутая V в квадрате. Подразделения мотопехотного толка", - констатировал Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области, расположенный на берегу Азовского моря, во время масштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. При этом, в городе постоянно гремят взрывы, которые становятся следствием "прилетов" по местам базирования оккупантов.

Кроме того, Мариуполь и район стали своеобразным "хабом" для переброски техники и живой силы на фронт, как и Джанкой во временно оккупированном Крыму. Так, в ноябре 2023 сообщалось, что в районе Мариуполя наблюдается непривычная активность оккупантов. Враг перебрасывал ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовил штурмовиков.

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