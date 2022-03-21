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Російські військові викрали трьох громадян Ізраїлю в Мелітополі,- Верещук

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Понеділок 21 березня 2022 21:51
Російські військові викрали трьох громадян Ізраїлю в Мелітополі,- Верещук Фото: російські військові викрали трьох громадян Ізраїлю в Мелітополі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові викрали в Мелітополі трьох ізраїльтян. Віцепрем'єр-міністр - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала Ізраїль нарешті обрати позицію у війні проти Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірини Верещук.

За словами Верещук, серед викрадених:

  • Тетяна Кумок;
  • Віра Кумок;
  • Михайло Кумок.

"Якщо прямо і просто, Ізраїль не хоче сваритись з росіянами. Через це вони фактично призупинили безвіз з Україною та не дуже підтримують антипутінські санкції. Намагання ізраїльтян помирити нас із росіянами більше схожі на спробу переконати нас почесно капітулювати",- заявив Верещук.

За словами міністра, українські євреї та загалом Україна розчаровані позицією Ізраїля в питані війни. Верещук закликала країну нарешті встати на правильний бік.

Війна Росії проти України триває двадцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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