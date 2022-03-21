Російські військові викрали трьох громадян Ізраїлю в Мелітополі,- Верещук

Російські військові викрали в Мелітополі трьох ізраїльтян. Віцепрем'єр-міністр - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала Ізраїль нарешті обрати позицію у війні проти Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Ірини Верещук.

За словами Верещук, серед викрадених:

Тетяна Кумок;

Віра Кумок;

Михайло Кумок.

"Якщо прямо і просто, Ізраїль не хоче сваритись з росіянами. Через це вони фактично призупинили безвіз з Україною та не дуже підтримують антипутінські санкції. Намагання ізраїльтян помирити нас із росіянами більше схожі на спробу переконати нас почесно капітулювати",- заявив Верещук.

За словами міністра, українські євреї та загалом Україна розчаровані позицією Ізраїля в питані війни. Верещук закликала країну нарешті встати на правильний бік.