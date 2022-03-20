Окупанти захопили у полон гуманітарну колону у Харківській області
Російські військові захопили в полон гуманітарну колону, яка рухалась у напрямку до Вовчанську у Харківській області. Українська сторона робить усе можливе, аби звільнити людей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.
"В складі колони так само були й швидкі, автобуси для евакуації й дві фури по 20 тонн з гуманітарним вантажем. Як тільки вони проїхали окружну нашу й прямували далі на тимчасово непідконтрольну територію, то зв’язок перервався. Й ми ось декілька годин намагаємося з Офісом президента й Іриною Верещук встановити їх місцезнаходження. По трекерам GPS ми розуміємо, що ця колона зараз знаходиться в окупаційних військ",- заявив Синєгубов.
Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук назвала імена людей, які перебувають у полоні російських військових:
- Кашкаров Артем - водій швидкої;
- Бурда Артем - лікар;
- Гончаренко Владислав - водій;
- Позінь Павло - водій;
- Корнейко Павло - водій;
- Маслов Олександр - водій.
"Ми ведемо перемовини про повернення наших людей",- додала Верещук.
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