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Окупанти захопили у полон гуманітарну колону у Харківській області

Новость на русском →
Неділя 20 березня 2022 22:25
Окупанти захопили у полон гуманітарну колону у Харківській області Фото: окупанти можливо захопили у полон гуманітарну колону у Харківській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові захопили в полон гуманітарну колону, яка рухалась у напрямку до Вовчанську у Харківській області. Українська сторона робить усе можливе, аби звільнити людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОДА Олега Синєгубова.

"В складі колони так само були й швидкі, автобуси для евакуації й дві фури по 20 тонн з гуманітарним вантажем. Як тільки вони проїхали окружну нашу й прямували далі на тимчасово непідконтрольну територію, то зв’язок перервався. Й ми ось декілька годин намагаємося з Офісом президента й Іриною Верещук встановити їх місцезнаходження. По трекерам GPS ми розуміємо, що ця колона зараз знаходиться в окупаційних військ",- заявив Синєгубов.

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірини Верещук назвала імена людей, які перебувають у полоні російських військових:

  • Кашкаров Артем - водій швидкої;
  • Бурда Артем - лікар;
  • Гончаренко Владислав - водій;
  • Позінь Павло - водій;
  • Корнейко Павло - водій;
  • Маслов Олександр - водій.

"Ми ведемо перемовини про повернення наших людей",- додала Верещук.

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