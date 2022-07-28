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У Маріуполі пролунав вибух: що відомо

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Маріуполь, Четвер 28 липня 2022 22:46
У Маріуполі пролунав вибух: що відомо Фото: в окупованому Маріуполі знову вибухи (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

В окупованому Маріуполі стався вибух. На даний момент подробиць інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"Маріуполь. 21:56 свист і вибух. Стрільба з автоматів на 23 мікрорайоні від страху", - зазначив він.

За його словами, українська відплата за руйнування Маріуполя вже на марші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти влаштовують п'яні перестрілки з бойовиками так званої "ДНР" в Маріуполі.

До цього стало відомо про підготовку чергової провокації у місті з метою звинуватити Збройні сили України в нібито ударах по мирних жителях.

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Маріуполь Вибух
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