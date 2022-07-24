ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хочуть звинуватити ЗСУ. Окупанти готують нову провокацію по Маріуполю

Новость на русском →
Маріуполь, Неділя 24 липня 2022 13:46
Хочуть звинуватити ЗСУ. Окупанти готують нову провокацію по Маріуполю Фото: окупанти хочуть звинуватити українців у вбивстві людей у драмтеатрі Маріуполя (скрін відео youtube com українська правда)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти готують фейкове "розслідування" про події в Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Окупанти готують до оприлюднення власне псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драмтеатру Маріуполя. Мета такого заходу - спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувались в приміщенні театру. Більшість з них - жінки та діти", - йдеться в повідомленні.

Наразі, як розповіли в ГУР, окупанти, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів, готують постановчі відео, які начебто "мають довести", що вибух в Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення.

"Всі руйнування відбулись, начебто "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше 14 людей. Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" всередину будівлі", - кажуть в розвідці.

Для довідки

Бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був і залишається одним із найстрашніших воєнних злочинів російських окупантів під час розв’язаної ними війни. Російськими літаками по приміщенню театру було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби. На момент завдання удару в ньому знаходились до 1000 цивільних. Переважна більшість з яких - жінки та діти, які переховувались від російських обстрілів.

За різними оцінками під час удару там загинули від 300 до 700 людей. Точну оцінку наразі дати неможливо, оскільки окупанти не давали змоги рятувальникам підійти до руїн.

Напомним, в марте российские военные сбросили бомбу на Драмтеатр в Мариуполе, где прятались сотни людей.

После чего Мариупольский городской совет со ссылкой на данные свидетелей сообщил, что под завалами погибло около 300 человек.

В то же время, по данным Associated Press News, которые провели собственное расследование, сообщалось что жертвами в результате бомбардировки драмтеатра стали около 600 человек.

При этом сами российские оккупанты продолжают скрывать количество погибших в Мариуполе. Поэтому уменьшили количество погибших под завалами драмтеатра в 25 раз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
Ракетний удар по порту Одеси: з'явилися фото і відео наслідків
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років