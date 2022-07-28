ua ru
Чт, 28 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Мариуполе прогремел взрыв: что известно

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 28 июля 2022 22:46
В Мариуполе прогремел взрыв: что известно Фото: в оккупированном Мариуполе снова взрывы (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В оккупированном Мариуполе произошел взрыв. На данный момент подробностей инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"Мариуполь. 21:56 свист и взрыв. Стрельба из автоматов на 23 микрорайоне от страха", - отметил он.

По его словам, украинское возмездие за разрушение Мариуполя уже на марше.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты устраивают пьяные перестрелки с боевиками так называемой "ДНР" в Мариуполе.

До этого стало известно о подготовке очередной провокации в городе с целью обвинить Вооруженные силы Украины в якобы ударах по мирным жителям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Взрыв
NEWS
Клименко стал новым руководителем САП
Клименко стал новым руководителем САП
DAILY
От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины