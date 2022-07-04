У Маріуполі доступ до води мають до 3% жителів, - радник мера
У Маріуполі проблема води залишається головною проблемою міста. Доступ до неї мають до 3% жителів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram.
"Проблема води залишається головною проблемою міста. Маріупольці змушені вранці долати кілометри, щоб потрапити в черги в пунктах набору води. Якщо вдасться набрати. Воду збирають скрізь, включаючи каналізаційні колодязі, де з'явилася вода після експериментів з водопостачанням", - заявив він.
За словами радника, вода в місті мінімально допустимої якості недоступна.
"Взагалі доступ до води мають до 3 відсотків маріупольців. Маріуполь потребує термінового зовнішнього втручання для подолання водної кризи", - підкреслив він.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту, приблизно 90% не підлягає ремонту.
Крім того, взимку централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде.