ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Маріуполі доступ до води мають до 3% жителів, - радник мера

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 04 липня 2022 12:15
У Маріуполі доступ до води мають до 3% жителів, - радник мера Фото: У Маріуполі доступ до води мають до 3% жителів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Маріуполі проблема води залишається головною проблемою міста. Доступ до неї мають до 3% жителів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера міста Петра Андрющенка в Telegram.

"Проблема води залишається головною проблемою міста. Маріупольці змушені вранці долати кілометри, щоб потрапити в черги в пунктах набору води. Якщо вдасться набрати. Воду збирають скрізь, включаючи каналізаційні колодязі, де з'явилася вода після експериментів з водопостачанням", - заявив він.

За словами радника, вода в місті мінімально допустимої якості недоступна.

"Взагалі доступ до води мають до 3 відсотків маріупольців. Маріуполь потребує термінового зовнішнього втручання для подолання водної кризи", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі знищена вся інфраструктура громадського транспорту, приблизно 90% не підлягає ремонту.

Крім того, взимку централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
Буданов розповів, коли та чим закінчиться війна в Україні
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони