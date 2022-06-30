В Маріуполі взимку опалення не буде, - мерія

Централізоване опалення в Маріуполі відновлено не буде. Причина - неможливість реконструкції котельних або підключення газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

"Підключення газопостачання навіть у приватні будинки не буде. За виключенням частини Лівобережного району наближеного до с. Виноградного та частини Приморського району, наближеного до порту, якщо вдасться під'єднатись до газотранспортних систем Маріупольського району (велике питання). Централізованого постачання дров або вугілля не буде", - пише він.

З його словами, наразі, маріупольцям готують приміщення шкіл та дитячих садочків (актові та спортивні зали). Будуть встановлені двоповерхові ліжка та обігрів тепловими пушками. Гаряче харчування, польові кухні або місця для приготування їжі не на вулиці облаштовувати не планують.

"Маріупольців чекає найгірша зима за всі часи існування міста", - констатує Андрющенко.