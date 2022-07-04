В Мариуполе доступ к воде имеют до 3% жителей, - советник мэра
В Мариуполе проблема воды остается главной проблемой города. Доступ к ней имеют до 3% жителей города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.
"Проблема воды остается главной проблемой города. Мариупольцы вынуждены утром преодолевать километры, чтобы попасть в очереди в пунктах набора воды. Если удастся набрать. Воду собирают везде, включая канализационные колодцы, где появилась вода после экспериментов с водоснабжением", - заявил он.
По словам советника, вода в городе минимально допустимого качества недоступна.
"Вообще доступ к воде имеют до 3 процентов мариупольцев. Мариуполь нуждается в срочном внешнем вмешательстве для преодоления водного кризиса", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе уничтожена вся инфраструктура общественного транспорта, примерно 90% не подлежит ремонту.
Кроме того, зимой централизованное отопление в Мариуполе возобновлено не будет.