"Зоря" і "Маріуполь" дізналися своїх потенційних суперників у плей-офф ЛЄ

Відбулося жеребкування 4 заключного раунду кваліфікації

Відбулося жеребкування 4 заключного раунду кваліфікації Ліги Європи, за підсумками якого визначилися команди, з якими можуть зустрітися українські клуби "Зоря" і "Маріуполь", якщо пройдуть своїх опонентів. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Потенційним суперником команди Бабича, за умови проходу французького "Бордо" в 3 раунді кваліфікації, стане хтось із переможців пари "Ягеллонія" (Польща)

- "Гент" (Бельгія).

Підопічні Вернидуба, в разі успішного подолання португальської "Браги" в поточному відбірковому етапі, в плей-офф почне вдома з переможцем пари "РБ Лейпциг" (Німеччина) - "Університатя Крайова" (Румунія).

Матчі плей-офф раунду кваліфікації пройдуть 23 і 30 серпня.

Нагадаємо, УПЛ перенесла затвердження дати матчу "Маріуполь" - "Динамо" через участь приазовців у Лізі Європи.