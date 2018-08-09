"Маріуполь" поступився "Бордо" в першому матчі кваліфікації ЛЄ

Приазовська команда вдома пропустила тричі

"Маріуполь" в Одесі програв "Бордо" в першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 1:3.

Рахунок в матчі на 7 хвилині відкрила приазовська команда завдяки зусиллями Дмитра Мишнева після навісу з кутового. Але "Бордо" ще в першому таймі вийшов вперед - дубль за 4 хвилини оформив Гаетан Лаборд.

На старті другого тайму "Бордо" розіграв блискучу комбінацію біля воріт "Маріуполя", яку точним ударом завершив Чуаемі.

Матч-відповідь відбудеться 16 серпня. Переможець пари зустрінеться або з "Ягеллонією", або з "Гентом".