Визначилися всі пари учасників плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
На цій стадії київське "Динамо" зіграє з нідерландським грандом
Стали відомі всі пари учасників раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляється на сайті УЄФА.
Так, за вихід в груповий етап київське "Динамо" посперечається з голландським "Аяксом".
«Динамо» зустрінеться з «Аяксом» в плей-оф кваліфикації Ліги чемпіонів!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 14, 2018
Перший матч відбудеться в Амстердамі 21-го серпня, матч-відповідь у Києві - 28-го серпня. Про час матчів буде повідомлено додатково. pic.twitter.com/KX3KG9crGh
Пари учасників раунду плей-офф виглядають наступним чином:
"Црвена Звезда" - "Зальцбург" (Австрія)
БАТЕ (Білорусь) - ПСВ (Нідерланди)
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Динамо" Загреб (Хорватія)
"МОЛ Віді" (Угорщина) - АЕК (Греція)
"Бенфіка" (Португалія) - ПАОК (Греція)
"Аякс" (Нідерланди) - "Динамо" Київ (Україна)
Перші матчі суперники проведуть 21/22 серпня, матчі-відповіді - 28/29 серпня.