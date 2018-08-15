Визначилися всі пари учасників плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Новини Спорт 15.08.2018 - 09:39
Фото: футболісти "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Фото: футболісти "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

На цій стадії київське "Динамо" зіграє з нідерландським грандом

Стали відомі всі пари учасників раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Так, за вихід в груповий етап київське "Динамо" посперечається з голландським "Аяксом".

Пари учасників раунду плей-офф виглядають наступним чином:

"Црвена Звезда" - "Зальцбург" (Австрія)
БАТЕ (Білорусь) - ПСВ (Нідерланди)
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Динамо" Загреб (Хорватія)
"МОЛ Віді" (Угорщина) - АЕК (Греція)
"Бенфіка" (Португалія) - ПАОК (Греція)
"Аякс" (Нідерланди) - "Динамо" Київ (Україна)

Перші матчі суперники проведуть 21/22 серпня, матчі-відповіді - 28/29 серпня.

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Теги:  Динамо,  Аякс,  плей-офф,  Ліга чемпіонів  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС