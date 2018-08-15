Визначилися всі пари учасників плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

«Динамо» зустрінеться з «Аяксом» в плей-оф кваліфикації Ліги чемпіонів!



Перший матч відбудеться в Амстердамі 21-го серпня, матч-відповідь у Києві - 28-го серпня. Про час матчів буде повідомлено додатково. pic.twitter.com/KX3KG9crGh