Маринованные перцы без масла: быстрый рецепт на зиму

Пятница 22 августа 2025 14:01
UA EN RU
Маринованные перцы без масла: быстрый рецепт на зиму Рецепт маринованного перца без масла (фото: кадр из видео)
Автор: Татьяна Самарук

Любители легких и полезных закусок оценят этот простой рецепт маринованных перцев без масла. Он позволяет сохранить естественный вкус, яркий цвет и хрусткость овощей, а процесс приготовления не требует специальных навыков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал фудблогера Анастасии Дмитришин.

Маринованные перцы: легкий рецепт

На 1 л банку необходимы такие ингредиенты:

  • лавровый лист
  • перец душистый и горошком
  • чеснок - 3-4 зубчика
  • соль - 1 ст. л
  • сахар - 2 ст. л
  • уксус 9% - 3 ст. л
  • вода холодная

Способ приготовления

Перцы нужно помыть, очистить и нарезать желаемой формы. Далее возьмите чистую банку и положите в нее лавровый лист, перец и чеснок. По желанию можно еще добавить любую любимую зелень или приправы.

Маринованные перцы без масла: быстрый рецепт на зимуПриготовить маринованный перец (фото: кадр из видео)

После этого выкладываем в банку перец. По словам автора видео, банки стерилизовать не нужно.

Сверху на перец добавляем соль, сахар, уксус и заливаем холодной водой.

После этого ставим вариться, закрываем крышками, переворачиваем до полного остывания.

Маринованные перцы без масла: быстрый рецепт на зимуМаринованный перец на зиму (фото: кадр из видео)

